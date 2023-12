Cruzeiro do Neymar tem p*taria e empresária reclamando

A MC Pipokinha e uma empresária foram os destaques do evento que marcou o final do ano nos mares do Brasil.

A música pornográfica disse que MCs homens bateram em mulheres que não toparam ‘transar’ com eles por serem famosos. Ela falou isso rindo e ajudou a ‘sujar’ ainda mais o nome do Cruzeiro.

ENGANAÇÃO- Por meio de postagens nos stories do Instagram, a empresária Vannini Tavares fez uma série de denúncias envolvendo o evento do atacante da seleção.

“Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece – só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele”, revelou ela.

A empresária ainda falou sobre a presença de menores de idade a bordo do cruzeiro. “Se era pra fazer um evento como esse, devia ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa pra criança. Tudo acontece na piscina, e isso não é ambiente pra criança”, declarou.

Vannini ainda falou sobre a relação entre o valor da experiência e a qualidade do que é oferecido. “Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP”, afirmou.

