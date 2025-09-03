Cultura abre chamamento para Festival Raízes de Santa Bárbara e 33ª Feira das Nações

Instituições sociais interessadas podem se inscrever até o dia 8

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu os editais de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação do Festival Raízes de Santa Bárbara e 33ª Feira das Nações. As inscrições seguem de 2 a 8 de setembro pelo site www.culturasbo.com/editais

Com entrada gratuita, o Festival Raízes de Santa Bárbara será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. Já a tradicional Feira das Nações, que chega à sua 33ª edição, acontece nos dias 8 e 9 de novembro, também no Complexo Usina.

Editais

No Festival Raízes, serão selecionadas até sete entidades, enquanto a Feira das Nações terá o limite de 16 participantes. Em ambos os casos, a seleção será realizada por ordem cronológica de inscrição. Caso haja desistências, será criada lista de suplentes, respeitando a ordem de classificação.

As instituições interessadas devem estar sediadas em Santa Bárbara d’Oeste e apresentar os documentos exigidos nos editais, incluindo formulário de inscrição, estatuto social, comprovante de inscrição e situação cadastral, além do termo de compromisso assinado.

Na Feira das Nações, as entidades sorteadas representarão países como Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, México, Nações Africanas, Portugal, Reino Unido e Turquia.

Vale ressaltar que a Secretaria de Cultura e Turismo terá autonomia na análise e decisão quanto às inscrições apresentadas, podendo inabilitar propostas que não atendam aos requisitos mínimos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]

