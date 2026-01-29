Curso em Hortolândia qualifica para instalar sistemas de energia solar

Prefeitura promove capacitação profissional a partir do dia 4/2; podem se inscrever pessoas a partir de 18 anos

A energia fotovoltaica, produção de eletricidade a partir da luz solar, está em franca expansão no Brasil e no mundo. Isso significa que é uma área que abre várias oportunidades dentro do mercado de trabalho. Se você quer atuar nesse setor, a Prefeitura de Hortolândia promove o curso de instalação de sistemas para microgeração fotovoltaica conectados à rede. As inscrições podem ser feitas por meio deste LINK. São 25 vagas oferecidas. O curso é para pessoas a partir de 18 anos.

O curso começa no dia 04/02 e vai até 26/03. As aulas serão às terças e quintas-feiras, das 13h às 16h30, na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na rua Euclides Pires de Assis, 102, Remanso Campineiro. O curso será ministrado pelo Fundo Social de Solidariedade, órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

A capacitação irá ensinar os aprendizes a desenvolverem competências sobre instalação e manutenção de sistemas de energia solar fotovoltaica conectados e não conectados à rede. Também serão mostrados instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos que possibilitam planejamento, execução e avaliação de instalações e suas proteções de acordo com normas técnicas de segurança, qualidade e ambientais.

