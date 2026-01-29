Horóscopo: Fevereiro marca decisões que redefinem os rumos de 2026

Leia + sobre Famosos, artes e música

Depois de janeiro que parecia interminável, fevereiro começa sob um céu de alta intensidade coletiva. Além da forte concentração de planetas em Aquário (Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão), o mês também terá o primeiro eclipse e Mercúrio Retrógrado do ano.

De acordo com Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink, esse será um período em que disputas ideológicas podem ser aprofundadas, trazendo choques de valores e conflitos de narrativa que já vinham se desenhando desde o início do ano. O que estava latente passa a exigir posicionamentos claros.

A astróloga explica que nesse período, as emoções ficam mais reativas, com menor tolerância a frustrações, disputas de ego e divergências. “Cresce o impulso por autonomia, o que pode levar a afastamentos, redefinições de vínculo e rupturas necessárias, especialmente em relações marcadas por dependência emocional ou estrutural”, diz.

Mês marcado por Eclipse, Mercúrio Retrógrado, Saturno e Netuno em Áries

O mês será marcado por movimentações no céu astrológico que podem intensificar disputas por poder, pressões psicológicas e dinâmicas de “tudo ou nada”. Giovanna alerta que o período pede cautela em negociações e atenção a situações em que medo, culpa ou urgência. “No cenário coletivo, esse aspecto pode se refletir em tensões políticas, conflitos sociais, violência urbana e instabilidade institucional”, comenta.

O primeiro Eclipse do ano (Solar em Aquário), no dia 17 de fevereiro, ocorre em pleno Carnaval no Brasil e amplia o impacto das escolhas feitas nesse período, com efeitos que se estendem por meses. Conversas sobre limites, espaço pessoal e acordos ganham espaço, desde que haja disposição real para escuta e negociação.

Com Mercúrio retrógrado em Peixes, no fim de fevereiro, não favorece decisões definitivas, mas sim revisões, ajustes e reavaliações, especialmente de planos iniciados recentemente. Além disso, a aproximação entre Saturno e Netuno, entrando em Áries, expõe frustrações, expectativas irreais e crises de legitimidade, tanto no campo afetivo quanto no coletivo, reforçando a necessidade de amadurecimento, responsabilidade e alinhamento entre discurso e prática.

É importante ressaltar que as previsões têm caráter coletivo e para entender como esses trânsitos atuam de forma prática na sua vida, é necessário consultar seu horóscopo personalizado que analisa o céu a partir do seu mapa astral completo.

Previsões por Ascendente

Áries

Mais confiança para se expressar, mas o mês pede cuidado com sobrecarga. Respeitar limites será essencial.

Touro

Incômodos internos pedem escuta. O trabalho ganha destaque e exige diplomacia e flexibilidade.

Gêmeos

Conversas importantes ajudam a esclarecer relações. No fim do mês, confie mais na intuição.

Câncer

Finanças e parcerias entram em foco. Escolhas conscientes e atenção à comunicação serão fundamentais.

Leão

Autoestima, imagem e relações passam por revisões. Ouvir mais e falar menos fará diferença.

Virgem

O mês pede equilíbrio entre rotina, saúde e descanso. Ajustes em acordos e parcerias ganham importância.

Libra

Relacionamentos amadurecem. Criatividade e vida social crescem, com atenção a prazos e combinados.

Escorpião

Questões familiares pedem conversas sinceras. Definir limites traz mais equilíbrio emocional.

Sagitário

A comunicação ganha força, mas pede consciência. Assuntos familiares exigem paciência.

Capricórnio

Foco em segurança financeira. Evite decisões impulsivas e organize prioridades.

Aquário

Um dos meses mais intensos do ano. Transformações profundas convidam à reinvenção pessoal.

Peixes

Clareza começa a surgir. Organização, limites e escolhas responsáveis favorecem o crescimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP