Dia Mundial do Croissant: Aprenda a fazer esse salgado clássico e saboroso para celebrar a data
A opção é perfeita para servir no café da manhã ou lanche da tarde. Confira a receita oferecida pela margarina Sofiteli da Sadia.
INGREDIENTES
Massa
- 1 2/3 xícaras (chá) de leite
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de fermento biológico seco
- 1 ovo
- 3 colheres (sopa) de margarina derretida
- 1 pitada de sal
- 5 ¾ xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 ½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente
- 2 gemas
MODO DE PREPARO
- Em um bowl grande, adicione o leite, o açúcar, o fermento biológico seco, o ovo e a margarina derretida.
- Coloque a farinha de trigo aos poucos e a pitada de sal.
- Misture bem agregando todos os ingredientes e coloque na bancada.
- Sove por 5 minutos ou até obter uma massa lisa.
- Volte para o bowl, cubra com um pano limpo e deixe fermentar por 50 minutos ou até que dobre de volume.
- Divida a massa em 4 partes e com o auxílio de um rolo, abra um com cada parte um retângulo com espessura de 1 cm.
- Disponha um dos retângulos de massa em uma assadeira e passe com um pincel a margarina em temperatura ambiente, cobrindo toda a superfície.
- Coloque outro retângulo de massa por cima e repita o processo, finalizando os retângulo de massa, que formarão uma massa em camadas.
- Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
- Abra a massa gelada até espessura de 2 cm e corte triângulos.
- Enrole a massa formando um croissant e pincele gema.
- Leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos ou até que esteja dourado.
- Sirva em seguida.
