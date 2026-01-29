Dia Mundial do Croissant: Aprenda a fazer esse salgado clássico e saboroso para celebrar a data

A opção é perfeita para servir no café da manhã ou lanche da tarde. Confira a receita oferecida pela margarina Sofiteli da Sadia.

INGREDIENTES 

Massa

  • 1 2/3 xícaras (chá) de leite
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de fermento biológico seco
  • 1 ovo
  • 3 colheres (sopa) de margarina derretida
  • 1 pitada de sal
  • 5 ¾ xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 ½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente
  • 2 gemas

MODO DE PREPARO

  • Em um bowl grande, adicione o leite, o açúcar, o fermento biológico seco, o ovo e a margarina derretida.
  • Coloque a farinha de trigo aos poucos e a pitada de sal.
  • Misture bem agregando todos os ingredientes e coloque na bancada.
  • Sove por 5 minutos ou até obter uma massa lisa.
  • Volte para o bowl, cubra com um pano limpo e deixe fermentar por 50 minutos ou até que dobre de volume.
  • Divida a massa em 4 partes e com o auxílio de um rolo, abra um com cada parte um retângulo com espessura de 1 cm.
  • Disponha um dos retângulos de massa em uma assadeira e passe com um pincel a margarina em temperatura ambiente, cobrindo toda a superfície.
  • Coloque outro retângulo de massa por cima e repita o processo, finalizando os retângulo de massa, que formarão uma massa em camadas.
  • Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
  • Abra a massa gelada até espessura de 2 cm e corte triângulos.
  • Enrole a massa formando um croissant e pincele gema.
  • Leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos ou até que esteja dourado.
  • Sirva em seguida.

