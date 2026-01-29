Prefeitura solicita e DER altera trajeto de desvio na SP-304 durante interdição para reparos em passarela

Mais notícias da cidade e região

Após solicitação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) alterou o trajeto de desvio em razão da interdição necessária para reparos na passarela localizada no km 135 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nas proximidades da Faculdade Anhanguera. A mudança tem como objetivo reduzir o impacto no trânsito e minimizar o fluxo de veículos em bairros da cidade.

A interdição total da pista Leste – sentido Piracicaba/Anhanguera – que inicialmente ocorreria a partir do km 138, foi alterada para o km 135 e será realizada em dois períodos: das 7h do dia 31 de janeiro de 2026 até as 17h do dia 1º de fevereiro de 2026, e das 7h do dia 7 de fevereiro de 2026 até as 17h do dia 8 de fevereiro de 2026.

Durante os períodos de interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio a partir da saída do km 135, na pista Leste, acessando as vias urbanas pelas ruas Tupis, Cataguazes, Nhambiquiras e pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, retornando à Rodovia SP-304 pela saída do km 133, em sentido único. No sentido Rodovia Anhanguera–Piracicaba, o tráfego seguirá normalmente, sem alterações.

Já para os condutores que trafegarem pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, vindos da empresa Paramount, haverá desvio pela Rua Gustavo Teixeira, com acesso ao Distrito Industrial Mamoré, seguindo até a Rodovia Ernesto de Cillo.

O DER e a Prefeitura reforçam a importância do respeito à sinalização implantada no local, visando à segurança dos usuários da rodovia e o andamento adequado dos serviços.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP