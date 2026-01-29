Mais da metade dos focos do Aedes aegypti está em casas de SBO

Leia Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), por meio do Setor de Combate de Vetores, divulgou a análise dos criadouros do mosquito Aedes aegypti identificados em imóveis vistoriados ao longo de 2025 em Santa Bárbara d’Oeste. O levantamento aponta que 53% dos focos encontrados no município estão concentrados em recipientes domésticos, como baldes, vasos de plantas, plantas mantidas na água, embalagens descartáveis, pneus e piscinas sem tratamento adequado.

Outro dado relevante é que quase 70% dos criadouros estão em recipientes que podem ser eliminados, esvaziados ou manejados pelo próprio morador, sem necessidade de ações complexas. Diante desse cenário, o Departamento reforça que o mosquito Aedes aegypti continua se reproduzindo, principalmente, em locais comuns do dia a dia, como quintais, áreas de serviço e jardins. Qualquer recipiente com água parada — como pratos de vasos, garrafas, baldes, caixas-d’água destampadas e calhas entupidas — pode se tornar um criadouro do mosquito.

A orientação é que os moradores reservem ao menos 10 minutos por semana para verificar possíveis focos em suas residências e recebam os agentes de controle de endemias, sempre devidamente identificados. A colaboração da população é fundamental para que as ações preventivas alcancem todo o território e reduzam o risco de novas infestações.

Ações permanentes de combate ao Aedes

Vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, o Departamento de Vigilância em Zoonoses mantém ações de combate ao mosquito durante todo o ano em todas as regiões da cidade. As equipes atuam com atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização com equipamento costal (UBV portátil) e nebulização veicular (UBV pesado), além de vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais, análise laboratorial, aplicação de biolarvicida, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

Sintomas e sinais

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP