Moradora do Jd Santana se deu bem. A ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana realizou na noite desta quinta-feira, dia 29, o sorteio de um veículo zero quilômetro. O prêmio é em comemoração aos 65 anos da entidade, que serão completados neste sábado, dia 31. Aline Birle, moradora do Jardim Santana, em Americana, foi a grande felizarda e vai receber um Fiat Mobi.

Ela fez a compra no supermercado M. Box e foi atendida pela vendedora Amanda, que irá receber um vale compra de R$ 250.

Além do carro, a ACIA realizou o sorteio de mais cinco vale compras de R$ 500 cada um, um celular e uma TV de 43 polegadas. Esse foi o oitavo sorteio da campanha “Espetáculo de Prêmios” realizada pela entidade, que ao longo de um ano distribui R$ 200 mil em diversas mercadorias e vale compras.

Luciola Detlinger Cureale, de Americana, vai receber um vale compra de R$ 500. Ela preencheu um cupom da Zanini e foi atendida pela vendedora Rosa, que vai levar R$ 250. Outro cupom da Zanini de R$ 500 saiu para Aparecido Martins, também atendido pela vendedora Rosa, que será contemplada com mais R$ 250.

Outro prêmio da Zanini ficou com Elias Douglas Leite Moraes, de Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi premiado com uma smart TV de 43 polegadas. Já o vencedor Mateus ganha um vale de R$ 250.



Outro vale de R$ 500 saiu para Natalia Trinca, de Santa Bárbara d’ Oeste. Ela preencheu o cupom na Gráfica Paineiras e foi atendida pela vendedora Luciane, que ficará com R$ 250. João Batista dos Santos, de Americana, foi mais um cliente que vai receber R$ 500. Ela fez a compra na Black Rose e a vendedora Lorena ficará com R$ 250.

O quinto cupom de R$ 500 foi para Alessandra Almeida, do município de Conchal. Ela comprou na A Japonesa e a vendedora Michele ficará com a quantia de R$ 250.

Além do carro, dos cinco vale compras e da smart TV, a ACIA também sorteou um celular Samsung A54. O prêmio saiu para Juliane Bisofi, de Americana. Ela preencheu o cupom na Tokyo Modas. A vendedora Neli ficará com R$ 250.

O próximo sorteio será realizado no dia 26 de fevereiro, quando a entidade vai sortear mais dez vale compras de R$ 500. A promoção começou em maio, na sua quarta edição, e prossegue até o mês de abril. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes do “Espetáculo de Prêmios”, o consumidor tem direito de preencher um cupom. Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios.

