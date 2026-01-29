Pavimentação da Rua Euclides da Cunha, em SBO, avança com drenagem
A obra de pavimentação da Rua Euclides da Cunha segue em andamento no trecho que liga o Jardim Paraíso ao Acampamento Presbiteriano.
Após a realização da topografia do terreno, as equipes iniciaram a execução do sistema de drenagem, com a instalação de novas tubulações destinadas ao escoamento adequado das águas pluviais.
Intervenção
A intervenção contempla 550 metros de extensão e representa um investimento de R$ 1,3 milhão, com recursos próprios e do Governo Federal.
