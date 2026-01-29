A EVE, subsidiária da brasileira Embraer, anunciou o primeiro voo do eVTOL, protótipo de “carro voador” sendo produzido pelo Brasil.

A ideia é que o eVTOL brasileiro seja usado como táxi aéreo, carregando de 4 a 6 pessoas, em trajetos curtos.

Unesp celebra 50 anos e reforça papel no sistema estadual de ciência e tecnologia

Universidade vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação completa meio século de atuação no ensino superior público paulista

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) completa 50 anos no dia 30 de janeiro. A data será marcada por uma cerimônia de celebração na nova sede da Reitoria, no centro histórico da capital paulista, que dará início às comemorações do cinquentenário da instituição.

Criada em 1976, a Unesp integra o sistema estadual de ensino superior e está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo, responsável pela coordenação das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, bem como pela administração e distribuição dos recursos orçamentários destinados às universidades estaduais.

Com presença em diversas regiões do Estado, a Unesp consolidou-se ao longo de cinco décadas como uma universidade pública voltada à formação de profissionais, à produção científica e à interação com a sociedade, em articulação direta com as diretrizes estaduais para o desenvolvimento científico e tecnológico.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, o cinquentenário da Unesp representa um marco para o sistema paulista de ensino superior. “A Unesp tem um papel estratégico no sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Ao longo de 50 anos, contribuiu de forma consistente para a formação de recursos humanos qualificados e para a produção de conhecimento com impacto direto na sociedade”, afirmou.