As aulas do curso Técnico em Teatro, oferecido gratuitamente em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foram iniciadas nesta semana. São quase 30 novos alunos, que terão direito ao registro profissional de ator (DRT) ao fim da formação.

As aulas começaram segunda-feira (28) e seguirão até 5 de outubro de 2026, com carga horária de mil horas. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30, na unidade do Senac Americana (Rua Dr. Angelino Sanches, 800, Vila Gallo). Também haverá aulas práticas no Teatro Municipal Lulu Benencase, para que os futuros atores experienciem a vivência no palco.

“Estamos muito felizes com o sucesso desta parceria, que permitirá a formação e qualificação profissional de jovens e adultos na área cultural. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi e o Senac Americana estabeleceram uma frente de trabalho eficaz e que oportuniza aos alunos frequentarem o curso de alta qualidade técnica sem custo algum”, destacou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Os participantes vão aprender a construir e fazer caracterização de personagens e a interpretar diferentes papéis de acordo com o espaço cênico, além de atuar para TV, cinema, publicidade e plataformas digitais. Eles utilizarão corretamente a expressão emocional, corporal e vocal, realizarão improvisações dramáticas e elaborarão projetos teatrais e culturais. Também pesquisarão movimentos artísticos, atuações culturais e a história da arte e do teatro, criando e executando cenas e performances para montagens teatrais e outros ambientes.

O curso ainda contempla a capacitação para leituras dramáticas, considerando pontuação, entonação e sequência narrativa do texto, além de domínio de técnicas para repassar textos, danças e interpretações de cenas para diversas áreas de atuação, mídias e espaços. Por fim, os alunos desenvolverão práticas e recursos vocais, corporais e emotivos para ampliar sua criatividade.