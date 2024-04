Teclado, violão ou canto coral? Crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos podem participar gratuitamente dos cursos de música do Projeto Guri em Santa Bárbara d´Oeste. Não é preciso ter nenhum conhecimento prévio de música e nem ter instrumento musical. As aulas são às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 no Centro Cultural Tricânico d’Elboux (Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano). As vagas são limitadas e é necessário efetuar inscrição.

Nas aulas de teclado, o aluno desenvolve a habilidade de ouvir e perceber os sons, a percepção rítmica, a ampliação do vocabulário cultural, desenvolver a socialização e a disciplina. O piano é um dos instrumentos mais completos, possibilitando fazer desde o acompanhamento até solo e reduções de orquestra. As aulas são ministradas pelo professor André Grella, há 12 anos atuando no Projeto Guri.

O canto coral infantil e juvenil oferece educação musical, desenvolvendo habilidades como afinação e percepção auditiva, leitura musical, além de consciência corporal, disciplina e comprometimento, expressão artística, habilidades de apresentação, trabalho em equipe, conhecimento interdisciplinar, saúde vocal, consciência cultural, sociabilidade e benefícios cognitivos, possibilitando um desenvolvimento integral. As aulas são ministradas pelo professor Gerson Ildefonso Martins, que atua no Projeto Guri há 14 anos.

As aulas de violão ajudam a desenvolver a capacidade motora e cognitiva, a concentração e amplia o leque cultural dos alunos, além de ser uma forma divertida de expressão artística. Tocar violão pode ajudar no desenvolvimento da coordenação motora fina, no fortalecimento da memória e na melhoria da concentração. Como as aulas são em grupo, desenvolve também a integração entre os alunos, respeito às diferenças e a coletividade. As aulas são ministradas pelo professor Edson Travaina, que atua no Projeto Guri há 15 anos.

As matrículas são realizadas de forma presencial, às terças e quintas-feiras, das 9 horas às 11h30 e 13h30 às 17 horas, diretamente no polo de ensino. Os interessados devem levar cópias do RG ou Certidão de Nascimento do aluno (a), RG do/a responsável, comprovante de matrícula no ensino regular, comprovante de endereço, comprovante de vacinação Covid-19 (caso o candidato não tenha sido vacinado também será aceito) e 1 foto 3×4.

O Projeto

O Projeto Guri é um programa de ensino musical realizado pelo Governo de São Paulo, administrado pela Santa Marcelina Cultura em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado. Com mais de 70 mil vagas anuais, distribuídas em 400 polos em todo o estado, oferece educação musical de alta qualidade de forma gratuita.

O Projeto Guri promove a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes, por meio da música, funcionando como base dos programas de formação musical do Estado. Em Santa Bárbara d’Oeste, o polo está localizado no Centro Cultural Tricânico d’Elboux e oferece três modalidades musicais gratuitas, sob a coordenação de Rubiana Salvador. Em caso de dúvidas, o espaço cultural funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3454.0331.