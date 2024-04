Profissionais da segurança pública de Sumaré recebem medalha Tiradentes

A sessão solene de entrega da Medalha Tirantes aos profissionais da segurança pública de Sumaré acontece nesta quinta-feira (25), às 19h, na Câmara Municipal. A honraria é concedida por indicação dos vereadores, e todos os nomes foram aprovados anteriormente em plenário. O evento contará com transmissão ao vivo pelo canal do Legislativo no YouTube.

Em 2024, os parlamentares homenageiam nove profissionais da área, entre guardas civis municipais, policiais militares e policiais civis. A medalha, que está prevista no Decreto-Legislativo nº 521, de 24 de novembro de 2021, foi instituída inicialmente através da Lei nº 4.251/2006, proposta pelo então vereador Roberto Batista Vensel. Este é o quarto ano consecutivo em que a Câmara de Sumaré concede a honraria.

“É uma honra para esta Casa de Leis homenagear os profissionais que se destacam na área da segurança pública do nosso município. A Medalha Tiradentes é uma maneira de reconhecermos o valor de nossos guardas municipais, policiais militares e civis. Esses profissionais estão todos os dias arriscando suas vidas para defender a nossa população, sempre atuando com muita dedicação e profissionalismo”, ressalta o presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania).

Confira os homenageados de 2024:

• Almir Correia (indicado pelo vereador Alan Leal);

• Claudiomiro Francisco De Goes (Andre da Farmácia)

• Denise Menegasso (Digão)

• Eliel Josias Gonçalves (Willian Souza)

• Fernando Luiz Rosolem (Hélio Silva)

• Hamilton José Silva (Hélio Silva)

• Marcos Roberto (Andre da Farmácia)

• Ronaldo De Gonçalves Assis (Willian Souza)

• Waldemir Francisco De Paula Júnior (Sirineu Araújo)