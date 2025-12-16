CVV em alerta- O final do ano é tradicionalmente associado a celebrações, reencontros e balanços pessoais. No entanto, para muitas pessoas, esse também pode ser um período carregado de expectativas, cobranças e sentimentos difíceis de lidar. Sensações como solidão, saudade, ansiedade e angústia podem se intensificar diante do clima festivo e das comparações sociais, tão comuns nessa época.

Por isso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) reforça que manterá seu plantão especial de atendimento durante todo o mês de dezembro e início de janeiro, com mobilização interna para ampliar a disponibilidade de voluntários nas noites de Natal e Ano Novo. Historicamente, esse é um dos períodos em que o serviço registra os maiores índices de procura por apoio emocional.

“Nas festas de fim de ano, muitas pessoas enfrentam uma distância entre o que sentem e o que acreditam que deveriam sentir. Esse descompasso pode gerar sofrimento”, afirma Eliane Soares, voluntária do CVV. “Nosso papel é oferecer um espaço seguro para que cada pessoa possa falar livremente sobre o que está vivendo, sem julgamentos e com acolhimento. Estamos disponíveis 24 horas por dia pelo telefone 188, inclusive nos feriados.”

Há mais 60 anos atuando na prevenção do suicídio e na promoção da saúde emocional, o CVV conta com cerca de 3 mil voluntários capacitados para oferecer escuta qualificada, sigilosa e respeitosa. Além do telefone 188, serviço gratuito e acessível de todo o território nacional, o atendimento também pode ser realizado por chat e e-mail, disponíveis em horários específicos pelo site www.cvv.org.br

O CVV reforça ainda a importância de observar e acolher pessoas próximas que possam estar passando por períodos de maior vulnerabilidade emocional. Um gesto simples, como perguntar genuinamente como alguém está e oferecer tempo para ouvir, pode fazer diferença.

Se você ou alguém que conhece precisa conversar, lembre-se: o CVV está disponível em todos os dias do ano, inclusive nas festas de fim de ano.

Sobre o CVV

Oferece o serviço voluntário de escuta de forma anônima, gratuita e com empatia. Disponível 24 horas de por dia, 7 dias por semana, pode ser acessado pelo telefone 188, pelo site www.cvv.org.br , via chat e ainda pelo e-mail [email protected] .

Em 2024, foram oferecidos 2,7 milhões de apoios. A instituição conta com cerca de 3 mil voluntários e, permanentemente, as inscrições estão abertas para quem se interessar por fazer parte desta rede. Os treinamentos são gratuitos e podem ser feitos pelo site, em www.cvv.org.br/seja-voluntario .

É uma entidade independente financeira e administrativamente, mantendo-se por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Para colaborar, acesse https://www.cvv.org.br/colabore .

Sobre o suicídio

O suicídio é um problema de saúde pública e pode ser prevenido. Em 2021, segundo o Ministério da Saude, foram 15.507 mortes. 42 vítimas por dia, a maioria delas do sexo masculino. O movimento Setembro Amarelo, iniciativa brasileira para ampliar o impacto do dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi iniciado em 2015 para sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão. Para saber mais, acesse www.setembroamarelo.org.br

