Startup brasileira é lançada em Campinas com serviço pioneiro no mundo para carros elétricos

A E-Forth, nova startup brasileira criada pelos empresários Ricardo Ceruli, Cassio Ceruli e Fabricio Barroca, estreia no mercado de mobilidade elétrica com um serviço pioneiro no mundo: um programa de assinatura que garante cobertura para baterias de veículos elétricos após o fim da garantia de fábrica. O lançamento chega com um aporte inicial de R$ 2 milhões e ambição de transformar a experiência de compra e revenda de EVs (Electric Vehicle) em Campinas, SP.

O plano, que custa a partir de R$ 97 por mês, pode ser contratado no momento da compra de um carro zero km. A adesão é totalmente digital e garante a substituição ou reparo da bateria, além de um selo “bateria assistida pela E-Forth”. O chassi do veículo e o número de série da bateria ficam vinculados ao programa, cuja cobertura entra em vigor após o término da garantia do fabricante, sem vistoria prévia.

Inspirado em modelos de manutenção aeronáutica, o serviço ataca a principal dor dos elétricos: o risco de uma eventual substituição de bateria, componente que pode representar 30% a 40% do valor do veículo novo. “A substituição de uma bateria pode custar mais que o valor de um carro usado, o que afasta muitos consumidores da compra de elétricos. Nosso objetivo é eliminar essa barreira e fortalecer também o mercado de seminovos, que sofre forte desvalorização por conta desse risco”, afirma Ricardo Ceruli, CEO e cofundador da E-Forth.

O lançamento oficial aconteceu em novembro, com operação inicial na região metropolitana de Campinas. A meta é expandir para todo o território nacional até fevereiro de 2026, alcançando 5% da frota de seminovos elegíveis (cerca de 25 mil veículos) e entre 10% e 20% dos novos modelos vendidos mensalmente.

Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Brasil tem hoje cerca de 500 mil veículos elétricos e híbridos em circulação, com mais de 18 mil novos emplacamentos por mês – somente no mês de julho de 2025, foram emplacados 19.016 veículos eletrificados. “Acreditamos que o nosso programa vai acelerar a adoção de elétricos e híbridos, oferecendo previsibilidade de custos e mais segurança para o consumidor”, diz Ceruli.

O modelo de negócios também prevê parcerias com concessionárias e oficinas credenciadas, que poderão vender o plano e realizar serviços de substituição e reparo. O credenciamento já está em andamento e inclui remuneração por vendas para incentivar o engajamento da rede. Para o lançamento, a startup avalia condição especial para adesão de uma parcela de seminovos já em circulação, além dos zero km.

