Filmes e séries mais vistos dezembro semana 2

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Por que tantos projetos de IA fracassam e o que realmente diferencia hype de resultado?

Falta de maturidade, dados ruins e ausência de planejamento estratégico estão por trás de 95% dos projetos malsucedidos, explicam especialistas da Quality Digital, que dão o caminho das pedras para acertar na adoção da tecnologia