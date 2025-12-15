Filmes e séries mais vistos dezembro semana 2
Por que tantos projetos de IA fracassam e o que realmente diferencia hype de resultado?
Falta de maturidade, dados ruins e ausência de planejamento estratégico estão por trás de 95% dos projetos malsucedidos, explicam especialistas da Quality Digital, que dão o caminho das pedras para acertar na adoção da tecnologia
A implementação de projetos de Inteligência Artificial em organizações tem se mostrado mais complexa do que o hype faz parecer. Falta de planejamento, projetos mal concebidos, consumo de tokens desconsiderado e custos operacionais subdimensionados estão entre os fatores que explicam a falta de resultados.
O problema não é propriamente novo. Em novembro passado, um artigo da Forbes americana indicava que 85% dos modelos de IA poderiam falhar. Quase um ano depois, um estudo do Stanford Media Lab revela que 95% dos modelos de IA trazem equívocos e causam prejuízos consideráveis.
Cassio Pantaleoni, diretor de Artificial Intelligence Solutions & Strategy da Quality Digital, explica que “a IA entrega uma resposta apropriada ao que foi solicitado, e não a resposta certa. Sem curadoria e sem lógica na formulação das solicitações, passamos a ter casos de aumento de produtividade individual e perda de produtividade organizacional. É o que chamamos de Work Slop, quando erros se propagam pela cadeia produtiva”.
Tais falhas expõem que muitas organizações ainda não adquiriram maturidade para o uso eficiente dessa tecnologia. “Antes de sair fazendo um projeto de IA, você precisa pensar no impacto que essa iniciativa pode proporcionar e, para isso, é fundamental ter pessoas capacitadas, letradas e treinadas”, reflete Roberto Ave Faria, vice-presidente e diretor comercial da Quality Digital.
