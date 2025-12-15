DAE reduz em 67% o número de pedidos de reparos de vazamentos em aberto

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana reduziu em 67% o volume de pedidos em aberto para reparos de vazamentos nos últimos dois meses. No início de outubro, o DAE possuía 455 pedidos aguardando execução. Nesta quinta-feira (11), são 151, todos abertos dentro do mês de dezembro.



Segundo a autarquia, o avanço se deve a um conjunto de fatores. O principal deles é o abastecimento estável, sem intermitências, com os reservatórios operando com níveis adequados, condição que reduz a ocorrência de novos vazamentos e permite a execução contínua dos serviços.



Além disso, a força-tarefa da nova equipe de consertos de vazamentos aumentou a produtividade, reforçada pela atuação da equipe de busca ativa, que percorre diariamente as regiões da cidade para identificar serviços não registrados. Outro ponto essencial foi o levantamento completo dos protocolos mais antigos, possibilitando sua priorização e execução integral.



O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que os avanços vão ao encontro da orientação estabelecida pelo prefeito Chico Sardelli. “Os números mostram que estamos avançando de forma consistente. Essa reorganização operacional era uma solicitação direta do prefeito Chico, que nos pediu prioridade absoluta na redução dos pedidos acumulados e na melhoria do atendimento à população. A estabilidade do abastecimento, somada ao reforço das equipes e ao trabalho de busca ativa, nos permitiu virar essa chave e reduzir drasticamente o volume de protocolos em aberto. Seguiremos aprimorando os processos para entregar respostas cada vez mais rápidas aos moradores”, afirmou.



A reorganização e o aumento da eficiência operacional estão alinhados ao programa DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana, lançado no dia 6 de novembro deste ano, com um plano de ações permanentes de eficiência operacional, para minimizar perdas, aumentar a capacidade de resposta e aprimorar o atendimento à população.

