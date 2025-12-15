O Flamengo está a um jogo de se tornar o time não europeu a vencer mais títulos oficiais numa mesma temporada, descobriu levantamento do Bolavip Brasil. Apenas quatro times no mundo conquistaram tantos troféus no intervalo de um ano, todos europeus.

Foram checados os dados históricos de times das dez principais ligas do mundo: Inglaterra, Espanha, Itália, França, Alemanha, Brasil, Argentina, México, Arábia Saudita e Estados Unidos.

Os donos da quíntupla coroa

Até hoje, apenas Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão conseguiram a façanha de vencerem cinco títulos em uma mesma temporada.

Em comum entre eles, o fato de terem vencido o Mundial de Clubes da época, feito que o Flamengo tentará alcançar na quarta-feira, contra o Paris Saint-Germain, da França, pela final da Copa Intercontinental de Clubes.

Flamengo já é recordista no Brasil

Ao vencer a Libertadores, o Fla garantiu o quarto título em 2025, tornando o time um dos únicos brasileiros com a quádrupla coroa. Antes, venceu a Supercopa do Brasil, o Carioca e o Brasileiro.

Apenas Santos, São Paulo e o próprio Flamengo, em 2020, havia vencido tantos títulos numa mesma temporada.

Times brasileiros com mais títulos oficiais numa mesma temporada:

Quádrupla coroa: Flamengo (2020 e 2025), Santos (1962 e 1963) e São Paulo (1993)

Tríplice coroa: Palmeiras (1993, 2020, 2022 e 2023), Flamengo (1981 e 2019), Santos (1964 e 1968), São Paulo (1992 e 2005), Grêmio (1996), Paysandu (2002), Cruzeiro (2003), Atlético Mineiro (2021).

