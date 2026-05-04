O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 303 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, entre os dias 24 e 29 de abril. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

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Durante esses seis dias, foram feitos 127 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 61 em passeios (VAP) e 115 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 303 atendimentos concluídos.

Bairros atendidos pelo time DAE

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Vila Vitória, Balneário Riviera, Boa Vista, Centro, Chácara Pântano, Cidade Jardim, Jardim Dona Judith, Fazenda Santa Lúcia, Frezzarin, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim Esplanada, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Nova Aliança, Jardim Paulistano, Jardim São Paulo, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, São Luiz, São Manoel, São Roque, São Vito, Terramérica, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Belvedere, Vila Bertini, Vila Jones, Vila Mariana, Vila Rasmussen e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias) ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.