Eleições 2026 em pauta- A Justiça Eleitoral paulista registrou mais de 1,1 milhão de atendimentos para serviços do título do início de janeiro até às 13h30 desta segunda (4). Ao todo, foram realizadas 460 mil emissões do documento (alistamento), 415 mil revisões de dados cadastrais e 307 mil transferências de domicílio.

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Somente nos plantões do feriado do Dia do Trabalho (1º), no sábado (2) e no domingo (3), foram atendidas mais de 100 mil pessoas, sendo 85 mil de forma presencial. O prazo para tirar ou regularizar o título termina nesta quarta (6). Até lá, os cartórios de todo o estado atendem o público das 9h às 17h, por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila.

Primeiro título: 43% dos pedidos são de jovens de 15 a 17 anos

Em relação às emissões do primeiro título, 202 mil foram solicitadas por jovens de 15 a 17 anos entre janeiro e esta segunda (4), o que corresponde a 43% do total. A estudante Ana Beatriz Alves, 17 anos, foi uma das que buscaram o cartório para emitir o título nos últimos dias. Acompanhada da mãe, ela destacou o significado do momento. “É um marco importante na nossa vida participar da democracia do país, escolher nossos representantes e nos tornarmos mais ativos na política”, afirmou.

Para a mãe, a ocasião também teve um valor simbólico. Mesmo sem a obrigatoriedade de comparecer, Anatiana Alves fez questão de estar presente. “Nem precisava vir, mas quis viver esse momento ao lado da minha filha. Com o título eleitoral é quando os jovens começam a assumir responsabilidades como cidadãos. Ao votar, eles também assumem a responsabilidade por quem vai conduzir o país”, disse.

Adolescentes a partir dos 15 anos podem solicitar o título

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Jovens a partir dos 15 anos podem tirar o título, no entanto, para votar em qualquer turno, as eleitoras e os eleitores deverão ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do 1º turno, conforme a Resolução TSE nº 23.759/2026. A Justiça Eleitoral não faz coleta biométrica de menores de 15 anos, que não podem se alistar como eleitoras e eleitores. O “Guia do Jovem Eleitor” traz outras orientações para esse público.

Quem tem biometria pode usar serviços on-line

Somente precisa buscar atendimento presencial quem vai tirar o 1º título (alistamento eleitoral) ou quem precisa fazer alguma alteração no cadastro eleitoral e ainda não tem a biometria coletada. Eleitoras e eleitores que já têm a identificação biométrica (88% do eleitorado paulista) podem solicitar qualquer serviço pela internet, por meio da plataforma de Autoatendimento, sem sair de casa.

Biometria não é obrigatória para a votação Eleições 2026

Antes de procurar um cartório, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta as pessoas a verificar a situação do título ou da biometria (clicando na opção “Situação do título”, na aba “Consultas” do Autoatendimento) para evitar a formação de filas ou deslocamentos desnecessários. É importante destacar que os eleitores que não possuem biometria, mas estão em situação regular com a Justiça Eleitoral poderão votar normalmente nas Eleições 2026 apresentando um documento com foto no dia do pleito. O 1º turno será em 4 de outubro.

Documentos necessários no atendimento presencial

Quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório eleitoral levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 também precisam levar o certificado de quitação militar (reservista). Todos os serviços eleitorais são gratuitos, sendo cobradas, eventualmente, apenas as multas devidas por quem não votou nem justificou a ausência às urnas. A consulta de débitos está disponível no Autoatendimento, na aba “Consultas”.