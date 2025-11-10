DAE de Americana implanta coletor de reforço para melhorar a ETE Carioba

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou na tarde desta quinta-feira (6) a implantação de um coletor de reforço na Estrada de Carioba, com extensão de aproximadamente 900 metros. A obra teve como objetivo ampliar o fluxo de efluentes na chegada à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Carioba, evitando possíveis extravasamentos e garantindo maior eficiência ao sistema.

Os trabalhos seguem nesta sexta-feira (7) com a etapa de recomposição do pavimento para posterior compactação e pavimentação asfáltica. A obra integra o programa “DAE em Ação pela Água”, planejamento apresentado pelo DAE com medidas a serem executadas em 2025/2026 para melhorias no abastecimento de água e também da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto no município.

O superintendente da autarquia, Fábio Renato de Oliveira, esteve no local e destacou a importância deste serviço.

“O trabalho realizado nesta região representa mais um passo importante dentro do nosso planejamento de melhorias na infraestrutura de esgotamento sanitário de Americana. A implantação deste coletor de reforço amplia a capacidade de transporte dos efluentes até a ETE Carioba, reduzindo o risco de sobrecargas na rede e prevenindo extravasamentos. É uma intervenção que reforça o compromisso do DAE com a eficiência do sistema e com a preservação ambiental”, disse.

Fábio estava acompanhado do superintendente adjunto de políticas públicas Luís Antônio de Souza Neto e do diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto, Douglas Santon.

Em Americana, o esgoto coletado é direcionado para três estações de tratamento: ETE Carioba, ETE Praia Azul e ETE Balsa. Nessas unidades, os efluentes passam por diversas etapas físicas, químicas e biológicas que removem impurezas, reduzem a carga de poluentes e eliminam agentes patogênicos.

