O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 281 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 6 a 12 de fevereiro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

DAE COM VAR

Durante esses sete dias, foram feitos 110 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 86 em passeios (VAP) e 85 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 281 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Boa Vista, Cariobinha, Centro, Chácaras Machadinho, Chácaras São Francisco, Cidade Jardim, Colina, Cordenonsi, Distrito Industrial Abdo Najar, Frezzarin, Iate Clube de Campinas, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim Colina, Jardim da Balsa, Jardim Dona Judith, Jardim Guanabara,

Jardim Imperador, Jardim Mirandola, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Progresso, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Terramérica, Mathiensen, Morada do Sol, Nielsen Ville, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Gramado, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, São Domingos, São Luiz, São Manoel, São Roque, Vale das Nogueiras, Vila Bertini, Vila Cecchino, Vila Jones, Vila Mariana, Vila Massuchetto, Vila Santa Maria e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h) ou pelo site na opção “Protocolos Digitais.