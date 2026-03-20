DAE Americana conclui limpeza interna do novo reservatório do São Vito

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, na segunda-feira (16), a etapa de limpeza interna do novo reservatório do Centro de Reservação do São Vito (CR-01), avançando no cronograma técnico para a entrada em funcionamento da estrutura.

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Com a finalização desse procedimento, terá início nesta semana o processo de abastecimento do reservatório. A operação será realizada de forma gradual, com elevação diária do nível da água entre 1,00 e 1,50 metro, até que o tanque atinja sua capacidade total. Na sequência, serão realizados testes do sistema.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, esse processo exige acompanhamento técnico para garantir a segurança estrutural do reservatório e o correto funcionamento de todo o sistema.

“Após a conclusão das etapas de testes e limpeza interna, iniciamos agora o processo gradual de abastecimento do reservatório. Esse procedimento é feito de forma controlada justamente para assegurar o comportamento adequado da estrutura e preparar o sistema para a entrada definitiva em operação”, explicou.

O novo reservatório do São Vito tem capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, ampliando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros. A estrutura beneficiará diretamente cerca de 20 mil moradores, reforçando o abastecimento e garantindo maior segurança hídrica para a região.

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