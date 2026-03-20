O chefe de gabinete da prefeitura de Americana Franco Sardelli (PL) recebeu esta quinta-feira os deputados Maurício Neves e Guilherme Derrite (PP). Derrite é secretário de Segurança do Estado e é nome cotadíssimo para vir ao Senado este ano.

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Serão duas vagas em disputa bastante aberta com nomes fortes (2 ou 3) no campo da direita e mais 1 ou 2 no campo da esquerda.

Neves é deputado federal em primeiro mandato e se articula para aumentar bastante a votação e tem buscado ‘dobradas fortes’ nas principais cidades do Estado.

Franco forte

No cenário regional, Franco tem fortalecido seu nome com a melhora da avaliação do governo de seu pai prefeito Chico Sardelli (PL). Este ano, ele espera herdar boa parte dos 86 mil votos que CS recebeu na reeleição em 2024.

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