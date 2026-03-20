Santa Bárbara segue com a vacinação contra a dengue em jovens

Doses estão disponíveis nas UBSs do município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação contra a dengue, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), sem necessidade de agendamento.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, desde que o imunizante passou a ser ofertado pelo SUS, a cidade aplicou 7.299 doses para esse público-alvo. Desse total, 4.864 crianças e adolescentes receberam a primeira dose da vacina e 2.435 completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da segunda dose, para garantir a eficácia da imunização. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS.

A vacinação tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo. Segundo Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a dengue, de segunda a sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402 / 3463.1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

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