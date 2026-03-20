Santa Bárbara segue com a vacinação contra a dengue em jovens
Doses estão disponíveis nas UBSs do município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos
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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação contra a dengue, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), sem necessidade de agendamento.
De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, desde que o imunizante passou a ser ofertado pelo SUS, a cidade aplicou 7.299 doses para esse público-alvo. Desse total, 4.864 crianças e adolescentes receberam a primeira dose da vacina e 2.435 completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
A Secretaria de Saúde ressalta a importância da segunda dose, para garantir a eficácia da imunização. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS.
A vacinação tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo. Segundo Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.
Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.
Confira os locais de vacinação contra a dengue, de segunda a sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste:
• UBS do Grego/Furlan
Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402 / 3463.1108
• UBS do Esmeralda
Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140
• UBS do Planalto do Sol 2
Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798
• UBS Regional Zona Sul
Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468
• UBS do São Francisco
Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193
• UBS do Mollon
Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861
• UBS do Laudissi/Romano
Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803
• UBS da Cidade Nova
Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054
• UBS do Cruzeiro do Sul
Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224
• Complexo Regional de Saúde do Europa
Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431
• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola
Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163
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