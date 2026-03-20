O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, entre quarta e quinta-feira (19), a substituição de uma bomba na captação de água bruta no Rio Piracicaba. A intervenção ocorreu na bomba 4 da captação 2 (sistema antigo), que apresentou queda de vazão em função do desgaste natural do equipamento.

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A troca foi executada sem qualquer impacto no abastecimento da cidade, uma vez que o sistema conta com bombas reservas em operação, garantindo a continuidade e a segurança da captação durante todo o serviço. A bomba retirada será encaminhada para manutenção e ficará disponível como reserva, reforçando a confiabilidade operacional do sistema.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos no local e destacou a importância da atuação preventiva. “Estamos atuando de forma planejada para garantir que o sistema continue operando com segurança. A substituição foi necessária diante da queda de desempenho do equipamento, e conseguimos realizar todo o serviço sem qualquer prejuízo ao abastecimento, graças à estrutura de redundância que temos hoje”, afirmou.



O sistema de captação do município opera de forma integrada, com a captação antiga atuando em conjunto com a nova estrutura, justamente para evitar sobrecargas e assegurar a vazão necessária.

DAE e outorga

Atualmente, o DAE possui outorga para captação de até 1.450 litros por segundo, com média operacional em torno de 1.200 litros por segundo, variando conforme a demanda da cidade.

Durante a intervenção, também foi realizada a limpeza do crivo (estrutura que protege a bomba e impede a entrada de resíduos sólidos) com o apoio de mergulhadores, contribuindo para a eficiência e a durabilidade dos equipamentos.

De acordo com o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, a manutenção é essencial para o desempenho do sistema. “A limpeza do crivo e a substituição da bomba são ações importantes para manter a eficiência da captação. Esse conjunto de cuidados garante melhor desempenho dos equipamentos e mais segurança no processo de produção de água”, explicou.

Com a conclusão dos serviços, o sistema de captação segue operando normalmente, atendendo à demanda do município com estabilidade.

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