A Secretaria de Educação de Americana anunciou, nesta quinta-feira (19), a abertura de 30 vagas de estágio destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. As oportunidades são para atuação nas escolas da rede municipal de ensino, com o objetivo de fortalecer o suporte pedagógico oferecido aos estudantes.

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Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), localizado na Rua Anhanguera, nº 40, no Centro, em frente ao Mercado Municipal, no espaço do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Podem concorrer às oportunidades os estudantes que estejam regularmente matriculados no curso de Pedagogia, exclusivamente no período noturno. Os selecionados irão compor as equipes das escolas municipais, contribuindo com atividades pedagógicas e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, destacou a importância da iniciativa para a rede. “O ingresso de estagiários nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental reforça as equipes pedagógicas e o atendimento aos nossos estudantes”, afirmou.

Convênio com o CIEE e Americana

As vagas são viabilizadas por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e o CIEE, formalizado em novembro de 2025 com a assinatura do prefeito Chico Sardelli.

O acordo permite a inserção de estagiários em diferentes setores da administração municipal, ampliando as oportunidades de formação prática para estudantes e fortalecendo os quadros de serviços públicos.

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