Acaba hoje prazo para pagar IPTU com desconto em Hortolândia

Contribuinte precisará usar o código de barras do boleto, pois o código pix das parcelas prorrogadas não funciona

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Terminará nesta sexta-feira (20) o prazo para que o contribuinte de Hortolândia pague a cota única e ou da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026. Inicialmente, a data limite seria o dia 10/03, mas foi prorrogada pela Prefeitura.

A Secretaria de Finanças orienta que, para fazer o pagamento, é preciso usar o código de barras do boleto. O código Pix das parcelas prorrogadas não funciona. Quem não tiver em mãos o boleto impresso, entregue pelos Correios, ou não conseguir utilizá-lo para pagar, poderá baixar a versão digital. Para tanto, basta acessar o site da Prefeitura e nele procurar pela segunda via do carnê, pesquisando pelo botão Segunda Via do carnê do IPTU (Exercício Atual). O boleto eletrônico será baixado com a data atualizada.

Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%, caso o imóvel não tenha débito anterior, até 31/12/2025. Quem optar pelo pagamento parcelado, precisa atentar para o seguinte fato: a primeira vencerá no dia 20/03, porém as demais permanecerão com pagamento no dia 10 de cada mês subsequente.

Dúvidas sobre o IPTU também podem ser esclarecidas, presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça de Atendimento do Novo Paço. O Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini” está localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.

Refis 2025

Contribuintes com débitos em atraso junto à Prefeitura terão até o final deste mês para aderir ao Refis 2025 (Programa de Recuperação Fiscal), que também foi prorrogado. Além de prorrogar a data de adesão ao Programa, de 20/12/2025 para 31/03/2026, a Lei 4.583/2025 ampliou de 31/12/2024 para 31/12/2025 o período de regularização de créditos tributários e não tributários, constituídos e vencidos.

O atendimento presencial para o esclarecimento de dúvidas deve ser marcado de maneira online neste link.

Desenvolvimento de Hortolândia

O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.

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