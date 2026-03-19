Dia Mundial sem Carne: mercado plant-based cresce no Brasil e atrai consumidores curiosos por novas experiências alimentares

Setor de alimentos à base de plantas já movimenta mais de R$ 1 bilhão no país e reflete mudanças no comportamento do consumidor

Celebrado em 20 de março, o Dia Mundial sem Carne (MeatOut Day) é uma iniciativa global criada em 1985 com o objetivo de incentivar a redução do consumo de carne de origem animal e estimular reflexões sobre saúde, meio ambiente e bem-estar animal.

Nas últimas décadas, o movimento ganhou força em diferentes partes do mundo e impulsionou o crescimento do mercado de alimentos plant-based — termo utilizado para designar produtos elaborados com ingredientes de origem vegetal.

No Brasil, segundo dados da plataforma Passport da Euromonitor divulgados pelo The Good Food Institute (GFI), o segmento vem registrando expansão consistente. As vendas de substitutos vegetais de carne e frutos do mar já ultrapassam R$1,1 bilhão no varejo, com crescimento significativo nos últimos anos, segundo dados do The Good Food Institute Brasil.

Além disso, o mercado nacional de produtos plant-based faturou cerca de R$821 milhões em 2022, avanço de 42% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por alternativas alimentares mais sustentáveis e diversificadas.

O avanço do setor acompanha mudanças no comportamento do consumidor. Pesquisas indicam que 49% dos brasileiros já reduziram o consumo de produtos de origem animal, movimento liderado principalmente pelos chamados flexitarianos, pessoas que buscam diminuir a ingestão de carne sem necessariamente eliminá-la da dieta.

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Evolução do mercado plant-based no Brasil

O crescimento do setor pode ser observado ao longo das últimas duas décadas, acompanhando avanços tecnológicos e mudanças nos hábitos alimentares.

2000

Embora a proteína texturizada de soja já estivesse presente no mercado, é nesse período que surgem as primeiras linhas mais estruturadas de produtos vegetarianos industrializados, principalmente voltadas ao público vegetariano.

2015

Com o avanço das tecnologias alimentares e a popularização do conceito plant-based no mundo, o mercado brasileiro começa a ganhar tração. As marcas passam a investir mais em sabor, textura e experiências gastronômicas semelhantes às dos alimentos de origem animal, ampliando o público consumidor.

2024

O setor entra em uma nova fase, marcada por investimentos em ingredientes nacionais e biodiversidade brasileira, além de pesquisas voltadas à melhoria do valor nutricional, textura e acessibilidade dos produtos.

Você sabia? Curiosidades sobre o consumo plant-based

Nem todo consumidor plant-based é vegano

Grande parte das pessoas que consome alimentos plant-based não segue uma dieta vegana ou vegetariana. São os flexitarianos, consumidores que buscam reduzir o consumo de proteína animal, mas sem eliminá-la completamente da alimentação.

Experimentação impulsiona as compras

A curiosidade por novos sabores é um dos principais fatores que levam consumidores a experimentar produtos plant-based. Estudos de comportamento alimentar indicam que consumidores das gerações millennial e Z estão entre os mais abertos a testar alternativas vegetais.

Diversidade de ingredientes amplia as possibilidades gastronômicas

Produtos plant-based podem ser elaborados a partir de diferentes fontes vegetais, como ervilha, soja, grão-de-bico, aveia, arroz, castanhas e até algas. Essa variedade amplia as possibilidades nutricionais e culturais, além de permitir o desenvolvimento de novas texturas e sabores.

Tecnologia é essencial para inovação

Um dos maiores desafios no desenvolvimento de alimentos de origem vegetal está em equilibrar três pilares fundamentais: sabor, textura e perfil nutricional. Reproduzir características sensoriais semelhantes às de carnes e laticínios exige formulações complexas e pesquisa em ciência dos alimentos.

Inovação impulsiona o setor

Combinando biotecnologia, ciência dos alimentos e criatividade culinária, o mercado plant-based vem se consolidando como um dos segmentos mais inovadores da indústria alimentícia. Mais do que uma tendência, a redução do consumo de carne passa a representar uma nova forma de pensar uma alimentação mais consciente, diversificada e sustentável.

Inovação brasileira: soluções práticas para reduzir o consumo de carne

Dentro desse cenário de transformação alimentar, surgem também soluções que tornam a alimentação plant-based mais acessível e prática para o dia a dia.

A Inédito Foods faz parte desse movimento ao desenvolver uma linha de alimentos plant-based em pó, pensada para facilitar a rotina de quem deseja reduzir ou evitar o consumo de carne, sem abrir mão de sabor e praticidade.

A linha inclui preparações como hambúrguer, kibe, almôndegas e carne moída vegetal, elaboradas à base de proteína de soja, ingrediente reconhecido por seu alto valor proteico e versatilidade culinária.

Além de oferecer uma alternativa para pessoas que não consomem carne, os produtos também atendem ao público que está em transição alimentar, buscando diminuir gradualmente o consumo de proteína animal.

Entre os principais diferenciais da linha estão:

• Alto teor de proteína vegetal

• Preparo rápido e simples

• Ingredientes de origem vegetal

• Temperos já incorporados na formulação

• Produto em pó, que facilita o armazenamento e aumenta a durabilidade

Outro ponto importante é a praticidade: por ser um produto desidratado, não necessita de refrigeração para armazenamento, tornando-se uma solução versátil tanto para o consumidor final quanto para aplicações culinárias em diferentes contextos.

Assim, a linha Inédito surge como uma alternativa inteligente para quem deseja explorar novos hábitos alimentares, experimentar receitas diferentes ou simplesmente incluir mais opções vegetais na rotina.

Mais do que eliminar alimentos, o movimento propõe refletir sobre escolhas alimentares, ampliar a diversidade no prato e experimentar novas possibilidades gastronômicas. Nesse contexto, soluções plant-based práticas e nutritivas ajudam a tornar essa transição mais simples, saborosa e acessível.

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