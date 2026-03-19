Saúde de Americana oferece método contraceptivo de alta eficácia e longa duração

Americana passa a oferecer na rede municipal de saúde a inserção do Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração que agora está disponível de forma gratuita no SUS (Sistema Único de Saúde). Nesta segunda-feira (16), médicos da família da rede municipal receberam uma capacitação teórica e prática sobre o procedimento, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga.

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O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

O método é indicado para mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. As interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber as orientações necessárias e passar por avaliação de saúde antes do procedimento.

A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

Implanon

“Com a chegada do Implanon, estamos oferecendo autonomia e segurança para as mulheres de Americana. O planejamento reprodutivo é uma ferramenta essencial de saúde preventiva, e disponibilizar um método de alta tecnologia na Atenção Básica garante que a escolha da paciente seja respeitada com o que há de mais moderno e eficaz no cenário atual”, explica a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Em Americana, o Implanon já está disponível na rede municipal de saúde. A paciente Fernanda passou pelo procedimento nesta segunda e relatou sua experiência. “Procurei a unidade de saúde, onde fui atendida pela equipe de enfermagem, que me deu todas as instruções e explicou os benefícios. Depois, o procedimento foi agendado. É muito tranquilo, feito com anestesia, não dói. Vale muito a pena”, afirmou.

“Esse é um passo importante na modernização da nossa rede municipal. Ao capacitarmos nossos profissionais e oferecermos o implante subdérmico gratuitamente, estamos investindo diretamente na qualidade de vida das mulheres. É uma ação que amplia o acesso à saúde e fortalece as políticas públicas de prevenção, trazendo mais tranquilidade e suporte para a nossa população”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Como todo método hormonal, o Implanon tem possíveis efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa e podem incluir: alterações menstruais (escapes ou ausência de menstruação), acne, sensibilidade mamária, cefaleia e alterações de humor.

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