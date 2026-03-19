Ex-prefeito Bacchim é homenageado pela Câmara de Sumaré com moção de pesar

Parlamentares ainda aprovaram duas moções de congratulação, um projeto em regime de urgência e adiaram discussão de propostas na Ordem do Dia

O ex-prefeito e ex-vereador José Antônio Bacchim recebeu homenagem dos parlamentares de Sumaré na sessão ordinária desta terça-feira (17). Uma moção apresentada pelos vereadores Geraldo Medeiros e Wellington Souza, ambos do PT, manifestou pesar pela morte do político, ocorrida no último dia 10 de março, aos 67 anos de idade. A moção foi aprovada pela Mesa Diretora da Câmara.

No documento, Geraldo Medeiros e Wellington Souza classificaram Bacchim como “um testemunho vivo de dedicação ao próximo e de amor incondicional por esta cidade”. Eles lembraram que o ex-prefeito nasceu em Piracicaba, em 13 de março de 1958, e construiu em Sumaré uma trajetória política marcada pelo compromisso com a justiça social e com o fortalecimento da democracia. Ele iniciou a vida pública como vereador, sendo eleito em 1988 e reeleito em 1992, período em que contribuiu para a consolidação das instituições democráticas no município após a redemocratização do país.

Os parlamentares também destacaram a atuação de Bacchim no Executivo, onde foi vice-prefeito por dois mandatos, entre 1997 e 2004, e prefeito de Sumaré entre 2005 e 2012. Durante sua gestão, o município registrou avanços importantes, especialmente na área da saúde, com a implantação do Samu, a construção da UPA do Jardim Macarenko e a viabilização do Centro Integrado de Saúde em Nova Veneza. Também foi ressaltada a articulação que possibilitou a instalação de unidades do Senai e do Sesi na cidade.

Professor de história e filosofia, Bacchim teve a atuação pública pautada por valores éticos e pelo diálogo, características que, segundo os autores da moção, o tornaram uma das figuras mais respeitadas da política regional. Eles enfatizaram ainda que o ex-prefeito exerceu funções públicas por 24 anos consecutivos, evidenciando a confiança da população em sua liderança.

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Demais moções

Ainda durante a sessão desta terça, o vereador Alan Leal (PRD) parabenizou o influenciador Daniel Souza Pereira, conhecido como Montadinhas, pelo seu relevante trabalho e pelas ações de solidariedade promovidas em prol da comunidade de Sumaré, destacando seu papel como mobilizador social que utiliza as redes digitais para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecer a união entre os moradores do município.

Já o vereador César Bianchi (PP) congratulou o time Unidos do Copo FC, por sua trajetória e pela recente vitória na Copa Interiorzão, consolidando o clube como uma das principais forças do futebol amador regional.

Projetos de lei

Em regime de urgência especial, foi aprovado o Projeto de Lei nº 64/2026, de autoria do prefeito Henrique do Paraíso, que autoriza a Prefeitura a reforçar o orçamento municipal em R$ 776.755,71, por meio da abertura de crédito suplementar.

Três projetos de lei previstos na Ordem do Dia foram retirados de pauta e terão a discussão adiada por três sessões, por solicitação do vereador Professor Edinho (Republicanos). São eles o PL nº 88/2025, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PSB), que prevê a adoção do sistema de inclusão escolar “ABA” para crianças autistas nas escolas municipais e conveniadas; PL nº 288/2025, apresentado pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que cria o Programa “Vigilância Inteligente”; e o PL nº 38/2026, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB), que cria o Programa “Movimento Azul: Esporte ao Ar Livre para Autistas”.

Dois projetos de autoria do vereador Wellington Souza foram retirados de pauta, pois foram apresentadas emendas aos textos. São eles o PL nº 18/2025, que garante o fornecimento obrigatório e gratuito de água potável em eventos artísticos, shows e festivais de música em Sumaré; e o PL nº 96/2025, que autoriza o Executivo a realizar a desafetação de áreas públicas (vielas de circulação, vielas sanitárias, becos e cabeças de quadra) para a alienação a particulares com uso exclusivamente residencial.

Tribuna livre

Durante a sessão, a Tribuna Livre recebeu Ianca Brasilino Queiroz, mãe de Eduardo Brazilino Queiroz, que dá nome à Lei Ordinária nº 7.441, aprovada pela Câmara de Sumaré em 2025. A norma foi criada após a morte do adolescente de 13 anos, em junho de 2024, vítima de febre maculosa — inicialmente tratada como dengue — e estabelece diretrizes para aprimorar o diagnóstico da doença nas unidades de saúde do município. De autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), o projeto foi aprovado por unanimidade, com 20 votos favoráveis, e tem como objetivo garantir mais precisão e agilidade no atendimento, reduzindo falhas e ampliando as chances de recuperação dos pacientes. Na Tribuna, Ianca agradeceu o apoio do Poder Público de Sumaré.

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