O Procon de Americana iniciou, nesta quarta-feira (18), o monitoramento dos preços de combustíveis no município, em uma ação preventiva adotada após orientação da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

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Foram visitados postos dos bairros Vila Santa Catarina, Jardim Helena e Jardim Bela Vista.

O acompanhamento dos preços em Americana será contínuo e transmitido ao órgão estadual, permitindo a análise aprofundada da evolução dos valores praticados.

As ações incluem a verificação dos preços e a checagem do cumprimento das normas de informação ao consumidor, como a correta exposição dos valores praticados pelos estabelecimentos.

O diretor do órgão municipal, Estevão Luis Cardoso Pavan, destacou o objetivo da ação. “O monitoramento é preventivo e busca garantir que os valores e as condições de oferta dos combustíveis não sofram alterações consideradas irregulares ou abusivas, considerando as informações de possíveis aumentos em razão do conflito no Oriente Médio”, afirmou.

Denuncie ao Procon

Para denúncias sobre valor abusivo de combustível, o consumidor pode acionar o Procon, de forma anônima, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no item “Procon”.

O Procon de Americana, vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 151.

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