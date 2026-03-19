Menor cai (de novo) por tráfico em condomínio de Hortolândia

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil, apreendeu um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (19), em Hortolândia.

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A ação fez parte da Operação “Vila São Pedro”, realizada em um condomínio popular do bairro Vila São Pedro, conhecido por recorrentes denúncias de comercialização de entorpecentes.

Segundo a polícia, os agentes realizaram monitoramento no local e identificaram o jovem atuando na venda de drogas. Ele permanecia na parte interna do condomínio, próximo ao alambrado, realizando atendimentos a usuários tanto pela calçada quanto dentro do espaço residencial. A movimentação foi registrada por vídeo.

Adolescente

Durante a abordagem, o adolescente tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Com ele, foram encontradas 121 porções de drogas, sendo 56 de cocaína, 29 pedras de crack, 25 porções de haxixe e 11 de maconha, além de R$ 140 em dinheiro, valor característico do tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, o menor já possui três registros anteriores por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas.

O adolescente foi encaminhado à sede da Dise de Americana, onde a apreensão foi ratificada pela autoridade policial. Após exame cautelar, ele será levado para a Fundação Casa – Unidade Andorinhas, em Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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