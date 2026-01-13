O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou a campanha de conscientização “Rede de Esgoto não é Lixeira”, com o objetivo de orientar a população sobre o uso correto das redes coletoras e reduzir problemas como entupimentos, refluxos e danos às tubulações, que afetam diretamente o funcionamento do sistema e o meio ambiente.

A campanha aborda práticas essenciais, como a importância da caixa de gordura nos imóveis, os prejuízos causados pelo descarte de óleo e gordura na pia, a proibição do lançamento de águas pluviais na rede de esgoto e os impactos do descarte de resíduos sólidos em vasos sanitários, pias e ralos. Materiais como plásticos, fio dental, escovas de dente, absorventes, fraldas, restos de comida e outros itens provocam obstruções, danificam a rede pública e a tubulação dos imóveis.

Como parte da ação, o DAE está promovendo a entrega de folhetos informativos para a população, a afixação de cartazes em comércios e espaços públicos e a divulgação de conteúdos educativos nas redes sociais, ampliando o alcance das orientações à população. Os materiais foram elaborados em parceria com a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Americana.



De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a campanha é uma ferramenta fundamental para fortalecer a prevenção. “Muitos problemas na rede de esgoto são causados por uso inadequado dentro dos imóveis. Com a campanha ‘Rede de Esgoto não é Lixeira’, queremos conscientizar a população de que atitudes simples no dia a dia fazem uma grande diferença para o funcionamento do sistema e para a preservação do meio ambiente”, afirmou.

Nesta segunda-feira (12), foi realizada uma reunião com a equipe técnica do DAE que atua diretamente na área de esgotamento sanitário, para alinhamento das ações intensivas e contínuas de manutenção e limpeza da rede, que ocorrem de forma concomitante à campanha de conscientização.

O superintendente ainda destacou que o trabalho precisa ser conjunto.

“está fazendo a sua parte com investimentos, manutenção e ações técnicas permanentes, mas a população também tem um papel fundamental. Usar corretamente a rede de esgoto é um ato de responsabilidade com a cidade e com todos que vivem nela”, completou.

O DAE orienta que, em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os moradores entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

