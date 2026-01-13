Marcos Caetano pede patrulhamento em rua do São Roque

Vereador solicita mais presença da Guarda Civil Municipal no bairro em Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando patrulhamento ostensivo na Rua Xingu, no bairro São Roque, especialmente nas imediações da Escola Estadual Professor Marcelino Tombi.

No documento o autor afirma que moradores relatam a presença frequente de vândalos, pessoas desconhecidas e constantes perturbações da ordem, com bagunças e comportamentos suspeitos que geram insegurança às famílias e aos estudantes da região.

“A falta de vigilância no local tem aumentado a sensação de vulnerabilidade e ampliado o risco de danos ao patrimônio e à integridade das pessoas. A intensificação do patrulhamento ostensivo contribuirá para coibir atos de vandalismo, reduzir perturbações da ordem pública, inibir atividades suspeitas e ilícitas, garantir maior segurança aos alunos, moradores e comerciantes, fortalecer a presença preventiva da Guarda Municipal na comunidade”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

