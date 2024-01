O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da equipe operacional, trabalhou nesta segunda-feira (29) no reparo de um emissário de esgoto em um trecho da Avenida Tiradentes com a Rua Professor Antônio de Arruda Ribeiro.

Seis metros da tubulação antiga de concreto, com 450 milímetros de diâmetro, foram retirados por conta de danos na estrutura, causados pelo tempo, sendo substituída por uma nova de PVC. A construção de um novo poço de visita (PV) no local para a interligação e manutenção futura dessa rede também consta no cronograma do reparo.

O emissário instalado na Avenida Tiradentes é o responsável por encaminhar todo o esgoto coletado nessa região do município para ser tratado na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos I, localizada ao lado do Jardim Conceição.