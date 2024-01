AME, evento solidário reúne DJs de Americana e região no próximo domingo, 04.

Um grupo de amigos DJs e produtores de eventos da região se reúnem na ‘AME – Amigos da Música Eletrônica’, no dia 4 de fevereiro, a partir das 14h, na Toca do Tubarão, em Americana. O evento solidário é destinado ao tratamento médico do Octavio Feltrin, o Dj OCT, morador de Americana.

De acordo com os organizadores, toda a arrecadação do evento entre portaria e bar, será destinada 100% com objetivo de ajudar Octavio Feltrin no seu tratamento médico, principalmente suplementos para sua alimentação.

O evento contará com amigos e parceiros DJs de Americana e região. Confirmaram presença: Marcel Trindade, João Zoppi, Pedro Volpe, Tchelo Casagrande, Tuiim, Sergio Hiro, Fantta, Kamilo Garcia, Alessandro Minelli, Billy Baker, Sm4k, Tatto Salla e OCT.

Serviço:

AME – Amigos da Música Eletrônica

Quando: 04 de fevereiro (domingo), a partir das 14h

Onde: Toca do Tubarão, na Rua Carioba, 837, Vila Cordenonsi, Americana

Quanto: R$ 20,00 (venda on-line)

Informações: 19 99586.6071 Instagragram @AME_Americana