O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando na instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) dentro do conjunto de obras de reforço de redes para redução de perdas de água na região do Zanaga, atendida pelo Centro de Reservação CR-12. Na próxima semana, mais duas válvulas serão instaladas.
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Na terça-feira (31), a empresa responsável pelas obras realizará a instalação de uma VRP na Rua Antônio Camargo Neves, no Residencial Praia dos Namorados. O serviço está previsto para ocorrer das 8h às 17h e, para a execução, será necessária a interrupção temporária do abastecimento no próprio bairro e também na parte baixa do Jardim Brasil e do Vale das Nogueiras.
Já na quarta-feira, 1º de abril, será instalada uma VRP na Rua Celestino Rodrigues, também no período das 8h às 17h, sendo necessária a interrupção temporária do abastecimento na região do Jardim Santa Eliza.
A válvula redutora de pressão é um equipamento instalado na rede para controlar e equilibrar a pressão da água, reduzindo rompimentos e desperdícios. Nesta etapa, será feita a instalação hidráulica da válvula, em ferro fundido, com conexões flangeadas.
A estrutura de alvenaria que abriga o equipamento já está executada e, após a montagem, será finalizada com laje de concreto. Posteriormente, a válvula passará por regulagem para adequação da pressão no setor.
VRPs DO DAE
Até o momento, já foram executadas as estruturas de alvenaria de seis caixas destinadas à instalação das VRPs, sendo que duas já foram instaladas. Ao todo, o projeto prevê a implantação de 11 válvulas redutoras de pressão, que serão instaladas de forma programada.
As obras contemplam ainda a implantação de 1.677 metros de novas redes de água em PEAD, já executadas por meio do Método Não Destrutivo (MND), tecnologia que reduz impactos no tráfego e no pavimento. Ainda serão instalados três macromedidores e 52 válvulas de gaveta, além das interligações das redes ao sistema existente, etapas que compõem o conjunto da modernização.
Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as intervenções fazem parte de um trabalho estruturado para melhorar o desempenho do sistema de abastecimento na região. “A instalação das válvulas redutoras de pressão é fundamental para equilibrar a rede, reduzir rompimentos e evitar perdas de água. Esse é um conjunto de ações planejadas, que inclui também a modernização das redes e a setorização do sistema, trazendo mais eficiência operacional e mais estabilidade no abastecimento para a população”, afirmou.
As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela e Distrito Industrial Abdo Najar.
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