O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando na instalação de Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) dentro do conjunto de obras de reforço de redes para redução de perdas de água na região do Zanaga, atendida pelo Centro de Reservação CR-12. Na próxima semana, mais duas válvulas serão instaladas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na terça-feira (31), a empresa responsável pelas obras realizará a instalação de uma VRP na Rua Antônio Camargo Neves, no Residencial Praia dos Namorados. O serviço está previsto para ocorrer das 8h às 17h e, para a execução, será necessária a interrupção temporária do abastecimento no próprio bairro e também na parte baixa do Jardim Brasil e do Vale das Nogueiras.

Já na quarta-feira, 1º de abril, será instalada uma VRP na Rua Celestino Rodrigues, também no período das 8h às 17h, sendo necessária a interrupção temporária do abastecimento na região do Jardim Santa Eliza.

A válvula redutora de pressão é um equipamento instalado na rede para controlar e equilibrar a pressão da água, reduzindo rompimentos e desperdícios. Nesta etapa, será feita a instalação hidráulica da válvula, em ferro fundido, com conexões flangeadas.

A estrutura de alvenaria que abriga o equipamento já está executada e, após a montagem, será finalizada com laje de concreto. Posteriormente, a válvula passará por regulagem para adequação da pressão no setor.