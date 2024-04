O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da equipe operacional, trabalhou nesta segunda-feira (1/04) no conserto do emissário de esgoto do Conjunto Roberto Romano. A intervenção ocorreu em uma das vias da SP 306 – Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, na rotatória de acesso ao bairro.

No local, as equipes contaram com o auxílio do caminhão hidrojato da Autarquia para a desobstrução e limpeza da rede que, na ocasião, teve um trecho da tubulação antiga substituída.

O DER (Departamento de Estrada e Rodagem) foi acionado para auxiliar na alteração do trânsito no local e na recomposição do asfalto após os trabalhos do DAE. Todo o esgoto do Conjunto Romano é afastado por esse emissário para ser tratado na ETE Toledos I – Estação de Tratamento de Esgoto, localizada no Jardim Conceição.