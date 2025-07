DAE de Santa Bárbara reduz em 98% o uso de copos plásticos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste reduziu em 98% o consumo de copos plásticos descartáveis desde 2020, quando implementou uma série de ações sustentáveis voltadas à preservação ambiental. A iniciativa integra um conjunto de medidas internas adotadas pela autarquia, que anteriormente utilizava cerca de 320 mil copos descartáveis por ano. Atualmente, o consumo anual caiu para aproximadamente 6 mil unidades, destinadas exclusivamente ao atendimento ao público e a visitantes.

Neste 28 de julho, Dia Mundial da Conservação da Natureza, o DAE iniciou o processo de aquisição de novas canecas sustentáveis para seus colaboradores. A distribuição ocorrerá em data a ser definida. As canecas, produzidas com plástico reciclado e fibras naturais, estamparão o selo comemorativo dos 40 anos da autarquia, celebrados em 2025.

A iniciativa é promovida pela Divisão de Gestão de Resíduos e Licenciamento Ambiental, com coordenação da Diretoria de Gestão Ambiental. Esses setores conduzem diversas ações com foco na sustentabilidade e na preservação dos recursos naturais do município.

Além de minimizar os impactos ambientais, a medida também representa economia aos cofres públicos, evidenciando como práticas simples e conscientes podem contribuir para um futuro mais sustentável e equilibrado.

Escoras para reforço da segurança em manutenções

O DAE de Santa Bárbara realizou, nesta terça-feira (23), a entrega técnica de sete novas escoras adquiridas com o objetivo de reforçar a segurança dos servidores durante as manutenções nas redes de água e esgoto.

A atividade foi realizada no Centro Operacional “Mauro da Bomba” – Garagem, e contou com orientações específicas sobre o armazenamento, manuseio e uso adequado dos equipamentos. As instruções foram direcionadas às equipes da Diretoria de Manutenção de Redes, chefes de setor e líderes operacionais.

As escoras serão utilizadas em escavações de valas com profundidade superior a 1,30 metro, em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança. Foram adquiridas quatro unidades de escoramento blindado em alumínio, com medidas de 2 x 2 metros, destinadas a manutenções leves, e três escoras em aço, com dimensões de 3 x 2,40 metros, voltadas a manutenções pesadas. O investimento total foi de R$ 271 mil.

A iniciativa integra as ações estratégicas do DAE para promover ambientes de trabalho mais seguros, valorizar a saúde dos servidores públicos e atender às exigências da NR-18 (Norma Regulamentadora de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

