DAE de Santa Bárbara segue com serviço de tapa-buraco

Mais notícias da cidade e região

Os trabalhos de recuperação de asfalto realizados pelo DAE (Departamento de Água e esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste acontecem diariamente e atendem os pontos onde foram necessárias intervenções nas redes de água e esgoto instaladas nas ruas da cidade, seja com manutenções ou interligações de novas ligações.

O tapa-buraco, como é conhecido o serviço, consiste na reposição do trecho do asfalto de responsabilidade da autarquia e sua execução compreende duas etapas, a preparação do solo e fixação da massa asfáltica. A medida garante a qualidade e durabilidade do serviço.

Nesta semana, o cronograma atende os bairros Centro, Jardim Conceição, Vila Godoy, Cidade Nova, Zabani, Linópolis, Boa Esperança, Jardim Dulce, Jardim Alfa, Parque Planalto, Santa Rosa, Orquídeas, São Joaquim, Santa Rita e São Francisco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP