DAE de SBO substitui trecho de rede e projeta nova adutora

Departamento de Água e Esgoto concluiu serviço no bairro Vila Rica na semana passada

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, nesta semana, a substituição de um trecho da adutora responsável pelo abastecimento do bairro Vila Rica. A equipe operacional da autarquia realizou a troca de aproximadamente 40 metros de tubulação na Estrada da Cachoeira, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Serra Negra.

A intervenção possui caráter preventivo e visa à melhoria imediata do sistema. O trecho substituído era considerado um ponto crítico da rede de abastecimento, demandando constantes manutenções corretivas na estrutura antiga. Esses reparos frequentes ocasionavam transtornos aos moradores, com interrupções momentâneas e oscilações no fornecimento de água durante as intervenções. Com a instalação da nova tubulação, o objetivo é proporcionar maior estabilidade e confiabilidade ao abastecimento local.

O DAE informou ainda que o cronograma de melhorias para a região terá continuidade nos próximos meses. O planejamento contempla a substituição da tubulação no trecho compreendido entre a ponte do Córrego Mollon — localizada ao lado do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro São Joaquim — e a Avenida Serra Negra, no Vila Rica. Essa etapa prevê a implantação de cerca de 400 metros de nova tubulação.

Projeto de nova adutora

Como solução definitiva para atender à demanda hídrica da região, a autarquia conta com um projeto já finalizado para a implantação de uma nova adutora exclusiva para o bairro Vila Rica. A nova linha substituirá a adutora atual, interligando o ponto de derivação da tubulação existente em frente ao reservatório do bairro 31 de Março diretamente ao ponto de reservação e distribuição do Vila Rica, ambos abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA IV) Souza Queiroz.

O traçado total da obra será de 2,4 quilômetros, com investimento estimado em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Os recursos são provenientes de Emenda Parlamentar, e o projeto encontra-se em fase de trâmites legais para aprovação, visando ao início do processo licitatório e posterior execução da obra.

