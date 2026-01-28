No marco do Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, a Arcos Dorados, responsável pela operação do McDonald’s em 21 países da América Latina e Caribe, reforça seu compromisso com a inclusão e o impacto social ao endereçar um dos maiores desafios enfrentados por essa população no Brasil: o acesso ao trabalho digno e o reconhecimento da identidade.

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que, das quase 39 mil pessoas trans monitoradas, apenas uma em cada quatro possuía um emprego formal em 2023. Enquanto as estatísticas confirmam os obstáculos no mercado de trabalho para esse grupo, a Arcos Dorados atua para mudar essa lógica. A companhia investe no ciclo completo de inclusão, que começa na geração de oportunidades, respeito e no acolhimento, e se estende a benefícios alinhados a possíveis demandas e promoção de cargos, inclusive de gestão, assegurando que nenhum marcador social seja um obstáculo para o crescimento profissional.

Um dos pilares centrais dessa atuação é o respeito à identidade. Internamente, a companhia garante o uso do nome social em todos os seus sistemas e rotinas, independentemente da retificação prévia dos documentos civis, permitindo que pessoas trans sejam reconhecidas e respeitadas. Esse compromisso se reflete também em iniciativas de bem-estar e nas diferentes expressões de identidade de gênero, como a adoção de uniformes não binários e programas de saúde, que incluem acesso a apoio psicológico, contribuindo para um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso.

Agora, a empresa expande seu compromisso com a comunidade ao participar do mutirão de retificação de nome civil “Meu nome de verdade”, promovido pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. A iniciativa visa oferecer apoio na organização da documentação necessária, como certidões e comprovantes, facilitando o trâmite jurídico. A participação da Arcos Dorados visa desburocratizar o acesso a um direito fundamental, permitindo que a identidade civil desses cidadãos esteja em conformidade com sua realidade.

Além disso, para a Arcos Dorados, a visibilidade deve vir acompanhada de oportunidades reais de crescimento. A empresa mantém uma estrutura que viabiliza que profissionais trans alcancem posições de liderança e supervisão, desafiando o cenário comum de estagnação profissional deste grupo. Atualmente, 1,5% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas trans na companhia.

“Nossa missão é ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, mas, acima de tudo, um ambiente onde as pessoas possam ser reconhecidas e respeitadas desde o primeiro dia. Aqui, o desenvolvimento profissional é pautado pelo talento e pela dedicação. Ao apoiar ações como o mutirão de retificação, reafirmamos que o respeito à identidade é o alicerce para qualquer trajetória de sucesso”, afirma Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados. A companhia conta com mais de 900 colaboradores que se identificam como trans e quase um terço deles utiliza nome social em todas as comunicações na empresa.

É o caso da Sirena Bessa, 20 anos, que está construindo no Méqui uma trajetória marcada por acolhimento, crescimento e representatividade. Há 11 meses na empresa, ela entrou como Atendente e recentemente foi promovida ao cargo de Embaixadora da Experiência do Cliente, destacando-se pelo desenvolvimento profissional e pela identificação com os valores de respeito e diversidade no ambiente de trabalho.

Sirena utiliza seu nome social e relata uma vivência de apoio tanto da equipe quanto da gestão. Para ela, estar no mercado de trabalho é uma conquista pessoal e coletiva, que reafirma a possibilidade de uma vida digna e com oportunidades, especialmente para pessoas trans, historicamente excluídas desses espaços. “Entrar no mercado de trabalho foi uma vitória muito grande para mim. Saber que tenho um espaço, que sou respeitada pelo que sou, me faz acreditar que pessoas trans podem sim ter uma vida comum e romper os obstáculos que a sociedade ainda tenta nos impor”.

Com esse olhar estratégico e consistente, a companhia sustenta uma trajetória que avança ano após ano e reafirma seu compromisso em construir ambientes mais diversos, inclusivos e capazes de refletir a sociedade brasileira em toda a sua pluralidade.

Sobre a Arcos Dorados McDonalds

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 pessoas colaboradoras.

A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com/pt/