O Palmeiras foi a Belo Horizonte e arrancou um empate do Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro 2026. O verdão abriu o placar no primeiro tempo, mas tomou a virada e conseguiu o empate depois da entrada do craque Victor Roque.

O Tigrinho se envolveu em uma confusão no final da partida mas não foi expulso.

O técnico do Galo Jorge Sampaoli foi expulso nos minutos finais da partida e vai cumprir suspensão com o Bragantino.

O Verdão recebe o Vitória em Barueri na segunda rodada na semana que vem

