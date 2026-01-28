Esportes de Americana divulga calendário de campeonatos de futebol e futsal

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, divulga o calendário de campeonatos municipais de futebol de campo e futsal para a temporada 2026. A programação terá competições em diferentes categorias, incluindo o tradicional Campeonato de Futebol Amador Gigantão, disputado em três divisões, e competições nas categorias de base e no futebol feminino (confira o calendário completo ao final da matéria).

Além do Gigantão, o calendário prevê a realização da 5ª edição do Gigantinho Campo e 3ª edição do Gigantinho Futsal, ambos voltados à formação de atletas, além da 3ª edição do Amador Feminino.

Para o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, a divulgação do calendário é fundamental para a organização das equipes. “Essa é uma forma de valorizar nossos atletas, dirigentes e famílias, além de fortalecer ainda mais as competições municipais, que são referência na região. Isso permite que equipes, atletas e comissões técnicas se organizem melhor, garantindo estrutura e qualidade aos torneios. Nosso objetivo é assegurar competições bem organizadas e acessíveis, fortalecendo o esporte como ferramenta de transformação social em Americana”, destacou.

Em 2025, os campeonatos organizados pela Prefeitura reuniram 3.612 atletas. Do total, 1.401 participaram do Gigantão, 2.076 disputaram o Gigantinho Campo e Futsal e 135 integraram o Amador Feminino.

Confira as datas previstas para o início dos campeonatos:

Início de março: Gigantinho Campo (sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13)

Primeira quinzena de abril: Gigantinho Campo sub-15 (logo após o término das categorias anteriores) e Gigantão 2ª e 3ª divisões

Primeira quinzena de maio: Amador Feminino

Início de agosto: Gigantão 1ª divisão

Outubro: Gigantinho Futsal (sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP