Danilo Gentili vem a Americana esta sexta

O Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol), de Americana, recebe na sexta-feira, dia 21, às 21h, o humorista Danilo Gentili, às 21h.

Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 14 anos. Danilo Gentili dispensa apresentações, por ser reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil. Nos palcos, foi membro do “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”.

Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do programa humorístico “CQC”, e do seu talk show “Agora É Tarde”, migrando em 2014 para o SBT, onde bate recordes de audiência até hoje no “The Noite”.

Como apresentador coleciona inúmeros prêmios e, como comediante, inúmeros processos, sendo o recordista nessa área no Brasil.

Gentili briga na internet

Danilo voltou ano passado para os palcos com seu novo solo que foi sendo construído na estrada. Contando histórias de como lidou com a pandemia, fatos divertidos nos bastidores da TV e, claro, como mantém seu advogado ocupado a cada novo processo.

