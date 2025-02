Bolsonaro e Malafaia convocam ato pra libertar golpista do 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia decidiram convocar atos em várias cidades do país para pegar a liberdade/anistia aos golpistas do 8 de janeiro.

“The Chosen: A Última Ceia” já está em pré-venda na UCI

A UCI Cinemas iniciou a pré-venda para “The Chosen: A Última Ceia”, a aguardada quinta temporada da aclamada série “The Chosen: Os Escolhidos”. O fenômeno mundial, criado por Dallas Jenkins, retrata a história de Jesus Cristo sob a perspectiva daqueles que o acompanharam e retorna às telonas da UCI no dia 10 de abril, com a exibição dos dois primeiros episódios. Para tornar a experiência ainda mais especial, a rede oferece pacotes promocionais para grupos: com 20 pessoas ou mais, todos pagam meia-entrada.

Além disso, é possível reservar uma sessão completa para um grupo através do UCI Corporate. São mais de 200 salas disponíveis, adequadas para um público de 120 a 470 pessoas. Para mais detalhes de reservas de sessões entre em contato com [email protected].

Nesta nova temporada, o povo de Israel aclama Jesus como rei, enquanto seus discípulos aguardam sua coroação. No entanto, em vez de confrontar Roma, ele desafia as tradições religiosas, despertando a fúria de líderes políticos e religiosos, que farão de tudo para que esta seja sua última ceia. Com milhões de fãs ao redor do mundo, a série promete mais uma temporada intensa e emocionante.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI, ter mais de 18 anos e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados, a partir do dia seguinte ao do cadastro.