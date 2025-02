Inflação dos ovos: inteligência artificial pode ajudar a evitar falta do produto nos supermercados

A crise de abastecimento de ovos nos Estados Unidos, causada pelo surto de gripe aviária e pela redução da oferta, tem levado a um aumento expressivo nos preços. Com a oferta limitada, o valor da dúzia ultrapassou US$ 11 em algumas regiões, gerando impactos no setor de alimentos e na cadeia global de suprimentos.

No Brasil, os preços também estão subindo, impulsionados pela demanda sazonal da Quaresma e pelo aumento no custo das demais proteínas. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o varejo já enfrenta reajustes de até 40% em algumas regiões. Além disso, a nova classificação do peso médio dos ovos, estabelecida pela Portaria SDA nº 1.179, alterou o custo-benefício para o consumidor.

Diante desse cenário, a gestão eficiente de estoques e previsões de demanda se torna essencial para os varejistas, especialmente em momentos de oscilações bruscas de oferta e preço. A alta nos valores dos ovos evidencia como a cadeia de suprimentos pode ser impactada por fatores externos, como crises sanitárias, mudanças regulatórias e variações no consumo.

O desafio para os supermercados é equilibrar o abastecimento sem gerar excessos ou rupturas nas prateleiras. Estoques elevados podem resultar em perdas financeiras devido ao vencimento de produtos perecíveis, enquanto estoques insuficientes podem levar à falta de itens essenciais para os consumidores e à necessidade de compras emergenciais a preços mais altos.

Fernando Wenceslau, diretor comercial da RELEX Solutions Brasil, destaca que a tecnologia e a inteligência artificial (IA) podem ser aliadas na redução dos impactos dessa volatilidade no setor. “Com soluções avançadas de planejamento e IA, os supermercados podem ajustar a reposição de produtos de forma estratégica, garantindo o equilíbrio entre oferta e demanda e minimizando desperdícios. Antecipar flutuações de mercado com base em dados e inteligência preditiva é fundamental para evitar rupturas e manter a competitividade”, afirma Wenceslau.

Além disso, a gestão eficiente do estoque também permite uma resposta mais ágil às mudanças na demanda, como o aumento sazonal do consumo de ovos durante a Quaresma. Estratégias como ajustes dinâmicos de preços, diversificação de fornecedores e redistribuição de produtos entre unidades podem minimizar impactos negativos e garantir maior estabilidade nos estoques.

Com um planejamento adequado, os varejistas podem enfrentar momentos de instabilidade no setor de alimentos sem comprometer a experiência do consumidor e sem pressionar ainda mais os custos operacionais.

Outros produtos impactados pela inflação

Mudanças climáticas e desafios logísticos reduziram a oferta de alimentos essenciais, pressionando os preços. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em janeiro de 2025, o grupo de alimentos e bebidas registrou um aumento de 0,96%, impactando diretamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Entre os produtos mais afetados, destacam-se o tomate, com alta de 20,27%, a cenoura, com 36,14%, e o café moído, com 8,56%. Esses aumentos refletem desafios climáticos e produtivos que reduzem a disponibilidade e encarecem os alimentos.

Com oferta reduzida e demanda alta, varejistas precisam gerenciar estoques e preços com eficiência. O executivo ressalta: “Ferramentas de previsão e automação são fundamentais para enfrentar a alta nos preços. Com tecnologia avançada, é possível antecipar oscilações e agir para evitar desabastecimento e reduzir impactos nos custos operacionais”.

