Decoração de Natal reforça ações de humanização do Hospital Municipal de Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, ganhou um clima especial com a decoração de Natal preparada para este fim de ano. Os enfeites foram instalados em diferentes setores da unidade com o objetivo de levar acolhimento e conforto a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Para a direção do hospital, a decoração vai além do aspecto visual, já que representa cuidado, empatia e respeito com todos que vivem o dia a dia da instituição. “O Natal reforça valores como amor ao próximo e solidariedade, que fazem parte da essência do trabalho realizado aqui diariamente”, disse o diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Os enfeites foram posicionados respeitando rigorosamente os protocolos de segurança hospitalar, não interferindo na circulação, nos equipamentos ou na rotina assistencial.

“Cuidar da saúde também envolve acolher emocionalmente. Todas as ações foram planejadas com responsabilidade técnica, garantindo um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, mais humano para pacientes, familiares e colaboradores”, ressaltou a diretora técnica do HM, Dra. Eloisa Duzzi.

A iniciativa integra as ações de humanização da unidade e busca tornar o ambiente hospitalar mais leve e acolhedor, especialmente neste período simbólico. Luzes, cores e elementos natalinos ajudam a criar uma atmosfera mais próxima do lar.

A gerente assistencial do hospital, Sarah Guimarães, destacou que os enfeites foram confeccionados pelos próprios profissionais de saúde. “Cada detalhe foi feito com carinho pela nossa equipe, que vive a rotina do hospital e entende a importância de levar conforto emocional aos pacientes. É uma forma de cuidado que vai além do atendimento técnico”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

