Antiga Del Valle, em Americana, vai dar lugar a 357 apartamentos

O espaço que abrigava a antiga fábrica dos sucos Del Valle, em Americana, agora dará lugar a 3 torres com 357 apartamentos e já está sendo demolido.

A Del Valle fechou as portas em Americana no ano de 2016 e demitiu mais de 80 funcionários. Na época do fechamento, a empresa afirmou em nota oficial que o local ficou cercado por residências, o que dificultou o transporte e armazenamento no local. A unidade foi inaugurada em 1999.

O projeto, da Construtora VRV, está em fase final na prefeitura. Os apartamentos terão 67 metros quadrados.

